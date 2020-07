Jan Jambon: “Samen rug rechten en gemeenschapsgevoel versterken”

In zijn 11 juli-toespraak op de Kortrijkse Groeningekouter heeft Vlaams minister-president Jan Jambon vrijdag een oproep gedaan aan alle Vlamingen om ondanks de coronacrisis “schouder aan schouder te staan en de rug te rechten”. Jambon wil ook zoveel mogelijk mensen betrekken in het versterken van het Vlaamse “gemeenschapsgevoel”.

De coronacrisis heeft een impact op bijna alles, dus ook op de traditionele 11 juli-viering in Kortrijk. De viering op de symbolische Groeningekouter werd aangepast aan de coronamaatregelen en ook de klassieke toespraak van de Vlaamse minister-president was wat korter dan anders.

Minister-president Jambon blikte in zijn toespraak terug op de voorbije maanden. Hij toonde zijn medeleven met de mensen die vrienden of familieleden hebben verloren aan het virus en bracht hulde aan de Vlamingen die zijn blijven werken tijdens de crisis, niet alleen de mensen in de zorg, maar ook de “minder zichtbare helden” zoals de vuilnisophalers, kassiersters en buschauffeurs.

Troeven

Jambon waarschuwde dat de crisis nog niet voorbij is en het “ergste economische leed” wellicht nog moet komen. Toch heeft Vlaanderen volgens hem de troeven en het doorzettingsvermogen om de crisis te boven te komen.

Maar Jambon deed ook een oproep aan alle Vlamingen. “Ik doe een beroep op u - jong en ouder, werknemer en werkgever, ambtenaar en zelfstandige -: laten we allemaal schouder aan schouder staan, samen onze rug rechten. Niet enkel om onze slabakkende economie weer op een hoger toerental te krijgen. Maar zeker ook om onze maatschappelijke weefsel en onze Vlaamse natie mee vorm te geven”.

Jambon verwees nog naar het feit dat de Vlaming in het verleden vaker crisissituaties heeft overwonnen. “Als Vlamingen kregen we het vaak en hard te verduren. Maar telkens weer overwonnen we rampspoed, rechtten we onze rug en grepen kansen. Ook nu en morgen zullen we slim moeten zijn. En sterk”, aldus nog Jambon.