Pokémonkaart voor 90.000 dollar onder de hamer

In de Verenigde Staten is een zeldzame Pokémonkaart bij een onlineveiling voor 90.000 dollar (79.500 euro) van eigenaar verwisseld. Dat meldde het veilinghuis Hertige Auction.

Het gaat om een “No. 1 Trainer”-kaart die in 1999 werd uitgereikt aan de winnaar van een regionaal toernooi. Met de kaart kreeg de winnaar toegang tot geheime finales, die in augustus 1999 plaatsvonden. Omdat er maar zeven van dergelijke regionale toernooien werden georganiseerd, zijn er ook maar zeven exemplaren van de zeldzame “Trainer”-kaart in omloop.

Het exemplaar dat in de VS onder de hamer ging, zit nog in de originele verpakking en verkeert in een perfecte staat. Wie de koper is, is niet bekendgemaakt.

Het Pokémonkaartspel is gebaseerd op de gelijknamige videospelreeks van Nintendo, waarbij fictieve wezens - Pokémon - elkaar bevechten.