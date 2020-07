Poging tot stelen van Magna Carta kost Mark Royden vier jaar cel: “Twijfelde aan authenticiteit”

Een Engelse rechter heeft een man tot vier jaar gevangenis veroordeeld omdat hij trachtte een kopie van de Magna Carta te stelen. Dat is een document uit de dertiende eeuw waarmee Groot-Brittannië een belangrijke stap zette naar zijn moderne parlementaire democratie.

Salisbury Crown Court in het zuiden van Engeland veroordeelde Mark Royden voor een mislukte poging om het document te ontvreemden uit de kathedraal van Salisbury. Hij sloeg het veiligheidsglas kapot en deed als afleiding het brandalarm afgaan.

In een verklaring aan de politie zei de 47-jarige Royden dat hij twijfels had over de authenticiteit van het document. Volgens de kathedraal is het een van de slechts vier kopieën daterend van het moment waarop de Magna Carta werd ondertekend.

Volgens de aanklager had de verdachte zijn plan goed voorbereid maar slaagde hij er niet in het veiligheidsglas te breken. Bezoekers en medewerkers van de kathedraal konden de man buiten het gebouw in bedwang houden. Net daarvoor had hij bij zijn poging tot diefstal voor meer dan 14.000 pond (15.640 euro) schade toegebracht.

Foto: AP

“Als het hem was gelukt, dan had Royden de natie beroofd van wat de mooiste overblijvende kopie uit 1215 wordt genoemd”, zei Rob Welling van het Crown Prosecution Service na de veroordeling van Royden.

De Engelse koning Jan zonder Land werd in 1215 verplicht de Magna Carta te ondertekenen om een strijd met machtige leenmannen die meer invloed en inkomsten eisten, te beëindigen. Het was het eerste geschreven document waarin de macht van een koninklijke autoriteit wordt beperkt. Alle “vrije mannen”, ongeveer 10 procent van de Engelse bevolking op dat moment, kregen zo het recht op een eerlijk proces.

Volgens Salisbury Cathedral is de Magna Carta “een symbool van rechtvaardigheid, eerlijkheid en mensenrechten”.