Privérusthuizen scherp voor aanpak corona: “Blijf in uw kot en organiseer uzelf was de boodschap”

Vlozo, de koepelorganisatie van de privaat uitgebate woon-zorgcentra, kwam in de coronacommissie van het Vlaams Parlement tekst en uitleg geven over wat volgens hen misgelopen was tijdens de coronacrisis. Net zoals hun collega’s van Zorgnet-Icuro, de publieke koepel, wijzen ze erop dat de sector al te lang aan haar lot werd overgelaten.