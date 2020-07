Abortusdossier alweer op tafel van drie koningen

De splijtzwam van de Arizona-coalitie is alweer terug. Normaal gezien zal de Kamer volgende week moeten stemmen over een aantal versoepelingen van de abortuswetgeving. En het was precies over dat dossier dat Georges-Louis Bouchez (MR) en Joachim Coens (CD&V) – twee van de drie koningen die de formatie trekken – zwaar botsten.

Door nog eens een advies aan de Raad van State te vragen, wist Open VLD wat tijd te kopen. Maar het was al de derde keer dat de Raad zich over het dossier moest buigen, dus lang beraad hebben ze niet nodig gehad. “Valt binnen de beoordelingsmarge van de wetgever”, luidt het.

De meeste partijen gaan er dan ook van uit dat de plenaire vergadering er donderdag al over gaat stemmen. Het arsenaal aan vertragingsmanoeuvres is zo langzamerhand uitgeput. Dat betekent meteen ook dat de formatiepoging van de drie regeringspartijen weer onder druk komt. CD&V wil absoluut niet weten van zo’n versoepeling, waaronder bijvoorbeeld de verlenging van de abortustermijn van 12 naar 18 weken.

Of het allemaal zo’n vaart loopt, is nog maar de vraag. Het gaat om een ethisch dossier, wat betekent dat de meeste fracties hun parlementsleden vrij laten om te stemmen. Bij Groen-Ecolo bijvoorbeeld lieten sommigen al verstaan dat ze zich zullen onthouden of zelfs tegenstemmen. Hetzelfde verhaal bij de liberalen van MR. Het is koffiedik kijken of er een meerderheid is voor zo’n voorstel.

Op het formatievlak zelf blijft alles betrekkelijk kalm. Sinds het onderhoud van de drie koningen – Bouchez, Coens en Open VLD’er Egbert Lachaert – met hun SP.A-collega Conner Rousseau hult iedereen zich in stilzwijgen. “We werken in alle luwte constructief verder”, is het enige wat ze kwijt willen.