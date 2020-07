Winkeliers willen niet voor agent spelen, de politie kan niet overal zijn: wie gaat mondmaskers controleren?

Vanaf vandaag moet je bij elk winkelbezoek – van de bakker tot de bank – je mondmasker op. Wie dat niet doet, riskeert een boete van 250 euro. In theorie, want minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) zegt zelf dat het onmogelijk is om in elke winkel een ­politieagent te posteren. “We rekenen op het ­gezond verstand van de mensen.”