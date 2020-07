Ook mondmaskerplicht in casino’s en gerechtsgebouwen

Het ministerieel besluit over de uitbreiding van de mondmaskerplicht is vrijdagavond in het Staatsblad gepubliceerd. Zoals al aangekondigd, is een mondmasker vanaf zaterdag op heel wat extra plaatsen verplicht. Daarbij ook de casino’s, de speelautomatenhallen en de publiek toegankelijke delen van de gerechtsgebouwen, zo blijkt uit de publicatie.