Moord op bejaard koppel na 29 jaar opgelost? “DNA op jeansbroek wijst naar hun achternicht”

Tienen / Schoten - Na 29 jaar meent het gerecht dat ze de brutale moord op het bejaarde koppel Jules Bogaerts (81) en Jeanne Jacobs (78) uit Tienen hebben opgelost. Hun achternicht Alinda V. uit Schoten moet in november voor het Leuvense assisenhof verschijnen. “Maar ze ontkent dat ze de moord pleegde”, bevestigt haar advocaat.

Het was hun voormalige poestvrouw die op 10 december 1991 de politie waarschuwde, omdat Jules en Jeanne hun voordeur voor haar niet opendeden. Ook de buren maakten zich zorgen: de hele nacht was het licht blijven branden, en één raam was blijven openstaan. Binnen bleek het kinderloze koppel met veel geweld om het leven te zijn gebracht. Het leek alsof ze allebei gefolterd waren.

Jarenlang bleef de moord een mysterie. Er werden meer dan 200 mensen ondervraagd. Zowat de enige aanwijzing waren enkele kledingstukken, waarvan het gerecht denkt dat de moordenaar ze her en der in Tienen achterliet.

De moord werd in de Reizigersstraat in Tienen gepleegd Foto: Google Streetview

Sweater wijst naar Antwerpen

In het huis van het koppel werd een blauwe muts gevonden. In de daaropvolgende dagen werden langs de ring in Tienen een bebloede sweater aangetroffen, een bebloede jeansbroek voor dames, en één vrouwenschoen.

De sweater wees de speurders naar Antwerpen: daar was het kledingstuk aangekocht. Maar veel verder raakte het onderzoek niet.

Doorbraak door DNA-onderzoek

Het duurde tot 2015 vooraleer er een doorbraak kwam. Alle familieleden, kennissen en betrokkenen werden gevraagd om DNA af te staan. In één geval was er een match: het DNA op de jeansbroek kwam overeen met het erfelijk materiaal van Alinda V.

Alinda V. was op het moment van de moord 18 jaar, en woonde bij haar ouders in Deurne. Vandaag is ze een vrouw van 47 jaar, en ze woont alleen in Schoten. Ze wacht haar assisenproces in vrijheid af op haar appartement.

“Ze ontkent dat ze de moord pleegde. Ze schreeuwt haar onschuld uit”, zegt haar advocaat Nick Heinen. Het DNA op de broek zou het enige concrete element tegen de vrouw zijn. Maar zelfs daarvan zegt Alinda V. dat het niet haar broek is: “Die broek past niet eens.”

Een assisenjury zal in november over haar schuld moeten oordelen.