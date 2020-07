250 euro boete voor wie geen mondmasker draagt tijdens winkelbezoek

Vanaf zaterdag is het verplicht om op heel wat locaties een mondmasker te dragen. Vrijdagavond werd het ministerieel besluit over de uitbreiding van die mondmaskerplicht in het Staatsblad gepubliceerd. Daarin staat meer uitleg over de mogelijke sancties en worden nog enkele bijkomende locaties aangekondigd. Een overzicht.

Waar is een mondmasker verplicht?

Donderdag werd al bekendgemaakt dat we vanaf zaterdag 11 juli verplicht zullen zijn om in winkels, winkelcentra, bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en bezinningsplaatsen, musea en bibliotheken een mondmasker te dragen. Uit de publicatie van het ministerieel besluit over die uitbreiding van de mondmaskerplicht blijkt nu ook dat casino’s en de gerechtsgebouwen aan die lijst worden toegevoegd.

Ook op het openbaar vervoer, op school, bij contactberoepen en voor horecapersoneel is een mondmasker verplicht. Dat werd al eerder beslist door de Nationale Veiligheidsraad.

Voor wie is een mondmasker verplicht?

De verplichting op het dragen van een mondmasker geldt voor iedereen boven de 12 jaar. Maar er zijn wel uitzonderingen voor wie om medische redenen geen mondmasker kan dragen. “Wanneer het dragen van een masker of elk alternatief in stof niet mogelijk is omwille van medische redenen, mag een gelaatsscherm worden gebruikt”, klinkt het in het ministerieel besluit.

Wat als ik geen mondmasker draag?

Wie weigert een mondmasker te dragen op de plaatsen waar dat vanaf zaterdag verplicht is, riskeert een boete. Een klant die in een winkel geen masker draagt, kan een boete krijgen van 250. Een handelaar of uitbater van een winkel die geen mondmasker draagt, riskeert een boete van 750 euro.

Maar: het ministerieel besluit maakt ook duidelijk dat eigenaars zelf niet verwacht worden om controle te voeren op de mondmaskerplicht.

Bij een herhaling of wie weigert die minnelijke schikking te betalen, kan een boete tot 4.000 euro en/of een gevangenisstraf van acht dagen tot drie maanden krijgen.