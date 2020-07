RWDM pikt Stelvio Cruz transfervrij op bij Virton

RWDM, komend seizoen nieuw in de Proximus League, heeft zich vrijdag versterkt met middenvelder Stelvio Cruz. De 31-jarige Angolees komt transfervrij over van Excelsior Virton, dat geen proflicentie kreeg voor komend seizoen, en ondertekende in Molenbeek een overeenkomst voor één seizoen, met optie.

Cruz, tienvoudig Angolees international, was vorig seizoen met 24 optredens (en zeven goals) één van de smaakmakers van revelatie Virton in de Proximus League. De Luxemburgers streden in beide periodes mee voor de eerste plaats, maar kwamen uiteindelijk te kort voor promotie.

De Angolees, die ook Portugees jeugdinternational was, is een jeugdproduct van Sporting Braga en kwam voor zijn passage bij Virton ook uit voor onder meer het Cypriotische Alki Larnaca en het Luxemburgse Dudelange. Met die laatste club veroverde hij in zes seizoenen vijf landstitels en drie bekers.