Alexis Saelemaekers voelt zich thuis tussen de sterren in Milaan: “Zlatan en ik, wij begrijpen elkaar”

Een tackle op Ronaldo, een schouderklopje van Ibrahimovic, een whatsappje van Lukaku... U droomt ervan, voor Alexis Saelemaekers (21) is de droom werkelijkheid geworden. AC Milan kocht hem definitief voor 7 miljoen en in de Serie A vol sterren krijgt de Belg steeds meer voet aan de grond. “En zeggen dat ik negen maanden geleden nog in de tribune zat bij Anderlecht.”