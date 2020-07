Adrien Trebel mag meedoen bij Anderlecht als...linksback

Bij Anderlecht is Adrien Trebel (29) bereid om te vertrekken naar het Midden-Oosten. Daar zijn verschillende clubs geïnteresseerd, maar de transfermarkt gaat er maar in augustus en september open. Wachten is de boodschap.

Alleen heeft Trebel sinds 15 december - een half uurtje tegen Standard - geen wedstrijd meer gespeeld. Een knieoperatie en zijn status van overbodige speler hielden hem 7 maanden aan de kant. Om toch wat ritme op te doen, wil de Fransman opdraven in de oefenmatchen. Vorige week tegen Charleroi moest hij nog toekijken, maar vandaag tegen STVV (13u) krijgt hij normaal speelminuten. Al zal dat vermoedelijk zijn als linksback, want daar heeft de technische staf spelers tekort. Kemar Lawrence is er nog niet, net zo min als target Bogdan Mykhaylichenko. Sardella en Dewaele moeten andere posities invullen.

