Twitter schort account ‘Schild & Vrienden’ op

Sociaalmedianetwerk Twitter heeft het account van de extreemrechtse organisatie ‘Schild & Vrienden ‘voor onbepaalde tijd’ opgeschort. Voor de opschorting verwijst het sociaal medium naar de gedragsregels van Twitter, zonder daarbij in detail te treden.

Door de opschorting kunnen de tweets en berichten van ‘Schild & Vrienden’ niet meer gelezen worden. Hetzelfde met de tweet, die aanleiding gaf voor de opschorting. Wie de algemene regels van ‘Twitter’ raadpleegt, ziet dat opschorting het gevolg is van hatelijk gedrag en (het aanzetten tot) pestgedrag. Ook het ‘glorifiëren van geweld wordt in de regels aangehaald.

Oprichter Dries Van Langenhove Foto: rr

Schild & Vrienden is niet de enige organisatie, die zijn account opgeschort zag. Ook in Oostenrijk werd de account van Martin Sellner, gewezen neo-nazi, opgeschort. De organisatie, die werd opgericht door Kamerlid Dries Van Langenhove kwam een paar jaar geleden in opspraak nadat in een reportage van ‘Pano’ bleek dat de rechts-conservatieven zich in privésfeer heel wat radicaler uitlieten dan wat ze zelf beweerden.