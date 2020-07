Opnieuw recordaantal besmettingen in één dag in VS, Fauci: “Stappen overgeslagen bij heropening”

In de Verenigde Staten is donderdag opnieuw een dagrecord van nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd. In één dag kwamen er volgens de Johns Hopkins-universiteit meer dan 65.500 bevestigde gevallen bij. Er vielen ook 1.000 doden.

In totaal werden er nu al meer dan 3,11 miljoen besmettingen geteld sinds het begin van de pandemie. Het vorige dagrecord dateert van dinsdag, toen er meer dan 60.200 nieuwe gevallen waren. De totale dodentol staat nu op 133.245.

“We bevinden ons in een zeer moeilijke situatie”, zei Anthony Fauci, de topimmunoloog die het Witte Huis adviseert tijdens de coronacrisis, donderdag na het vorige record. Hij zei aan The Hill dat de heropening van het land gebeurde “door alle aanbevolen stappen over te slaan”. Voor een nieuwe lockdown pleitte hij niet, wel voor een pauze in de versoepeling van de coronamaatregelen in de zwaar getroffen staten. Vooral in de zuidelijke en westelijke staten is het aantal besmettingen de afgelopen weken fel gestegen.

In The Wall Street Journal verklaarde Fauci dat de overheid beter werk moet maken van het benadrukken van persoonlijke verantwoordelijkheid en dat experts meer aan het woord moeten komen.

Hoger percentage test positief

Trump, die de economie wil aanzwengelen en een heropening sterk aanmoedigt, tweette donderdag: “Voor de honderdste keer: de reden dat wij zoveel gevallen zien, in vergelijk met andere landen die het bijlange niet zo goed doen als wij, is dat ons TESTEN veel groter en beter is. We hebben 40 miljoen mensen getest. Als we in de plaats daarvan 20 miljoen deden, zou het aantal gevallen de helft zijn, enz. NIET BERICHT!”

Ongeveer 8 procent van de uitgevoerde tests in de VS legt momenteel een besmetting bloot. In België is maar 1,1 procent van de tests positief.