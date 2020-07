Schattig: siamese tweelingzusjes ontmoeten elkaar voor het eerst net voor hun operatie

Een siamese tweeling, die aan elkaar vastzat met het hoofd, is door een team van dokters succesvol van elkaar gescheiden. Net voor de operatie kregen de kinderen, met behulp van een spiegel, elkaar voor de eerste keer te zien en hun reactie was hartveroverend.

De tweeling, Ervina en Prefina Bangalo, werd twee jaar geleden geboren in Mbaiki, in de Centraal-Afrikaanse Republiek. De kinderen waren met elkaar verbonden via het hoofd en deelden enkele belangrijke bloedvaten rond de hersenen. De siamese tweeling werd overgevlogen naar het Italiaanse Bambino Gesu kinderziekenhuis en ondergingen in totaal drie zware operaties. De laatste, die plaatsvond op 5 juni, duurde maar liefst achttien uur. Meer dan dertig dokters en verplegers werden betrokken bij de operatie.

Foto: AP

“Ons doel om de tweeling te scheiden was zeer optimistisch want de kinderen zaten aan elk vast met de achterzijde van hun hoofd”, zegt diensthoofd neurochirurgie Carlo Marras. “Maar we deden alles om ons doel te bereiken. Dankzij de operatie zullen de meisjes een normaal leven kunnen hebben na hun revalidatie.”

Net voor de operatie kregen de kinderen een spiegel toegestopt zodat ze elkaar voor de eerste keer konden zien. “Het was een magisch moment”, zegt dokter Marras. “Het feit dat we iets konden realiseren wat zoveel kans had op falen, is bovennatuurlijk.” Ook Ermine Nzotto, de moeder van de kinderen, is door het dolle heen. “Ik hoop dat mijn kinderen later dokter worden. Je kan niet gevolgen hoe goed het voelt om hen te zien rondlopen en spelen.

Foto: AP

Foto: AP