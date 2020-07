Arjen Robben (36) werkt zich in het zweet bij FC Groningen: “Work in progress”

Arjen Robben werkt volop toe naar zijn comeback in het shirt van FC Groningen.

Op zijn eigen twitteraccount plaatst de 36-jarige aanvaller vrijdagmiddag een video waarop te zien is hoe hij zich in het zweet werkt. Zowel binnen in het krachthonk, als buiten op het trainingsvelds van FC Groningen. Sprinten, dribbelen, afwerken... de man die Oranje tien jaar geleden bijna naar de wereldtitel schoot, toont zich uiterst gedreven.

Robben kondigde twee weken geleden aan zijn comeback te willen gaan maken in het shirt van FC Groningen, waarna de verkoop van seizoenkaarten en de shirts met de naam van Robben als een komeet omhoog ging in het noorden van Nederland.