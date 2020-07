“Portugese politie begint zoektocht naar lichaam Maddie McCann”

De Portugese politie is naar verluidt op zoek gegaan naar het lichaam van het vermiste Britse meisje Maddie McCann. Er zouden zoektochten zijn uitgevoerd in putten in Vila do Bispo, 20 minuten rijden ten westen van Praia da Luz waar het kind in mei 2007 verdween.

Dat meldt The Daily Mail. De Portugese staatszender RTP zegt dat detectives “fundamenteel bewijs” hebben ontdekt om te bewijzen dat de 43-jarige Duitser Christian Brückner verantwoordelijk is voor haar verdwijning. De omroep heeft hem ook in verband gebracht met een andere zaak van vermiste personen in het Algarve-resort Silves. Meer details zullen later worden onthuld.

Christian Brückner Foto: BILD

De Portugese politie heeft nog geen officiële reactie gegeven op het bericht van RTP over het putonderzoek.

Begin juni maakte de Duitse recherche bekend dat ze Christian Brückner gearresteerd hebben. Hij wordt ervan verdacht de destijds 3-jarige Maddie te hebben ontvoerd en vermoord.

