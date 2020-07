Eerste Amerikaanse federale doodstraf in 17 jaar uitgesteld

Een Amerikaanse rechtbank heeft de eerste federale doodstraf in zeventien jaar uitgesteld, omdat de familieleden van de slachtoffers zich zorgen maken om het coronavirus. In de VS worden de meeste vonnissen op het niveau van de staten uitgesproken.

Daniel Lee, een zogenaamde white supremacist, kreeg al in 1999 de doodstraf voor de moord op een koppel en een meisje van acht jaar. De straf zou maandag worden uitgevoerd. De familieleden van de slachtoffers vroegen deze week echter om uitstel, omdat ze zich zorgen maken over het coronavirus. Onder meer de 81-jarige grootmoeder van het meisje zou de uitvoering van de doodstraf willen bijwonen. Een rechter kende dat uitstel toe.

Earlene Peterson, de 81-jarige grootmoeder, is een tegenstander van de doodstraf en riep president Donald Trump al verschillende keer op om de straf niet uit te voeren.

In de VS kunnen de federale rechtbanken zich buigen over de ergste misdrijven. Dat leidde in de afgelopen 45 jaar slechts tot drie uitgevoerde executies, onder wie Timothy McVeigh, die verantwoordelijk was voor de aanslag in Oklahoma City waarbij 168 doden vielen. De regering van Trump heeft deze zomer al vier executies gepland.