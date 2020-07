PVDA-fractieleider: “Wouter Beke is een incompetente minister”

Jos D’Haese, PVDA-fractieleider in het Vlaams Parlement, haalt in ‘De Morgen’ flink uit naar het beleid van minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). “Hij is een incompetente minister. Dat klinkt hard, maar het is zo.”

Voor D’Haese bestaat er geen twijfel over: de crisis in Vlaanderen werd desastreus aangepakt. En daarvoor verwijst de fractieleider vooral naar minister Wouter Beke. “Op het terrein en in de politiek is iedereen het daarover wel eens: Beke is een incompetente minister. En het wordt hoe langer hoe erger. Ik zie geen reden om die man op post te houden. Hij heeft zelfs gelogen over de adviezen van de GEES.”

Ook zou D’Haese hem gevraagd hebben wanneer het zorgpersoneel extra ondersteund zou worden. “Dat vroeg ik hem al op 10 maart maar hij heeft mij toen gewoon uitgelachen.” Of Wouter Beke kan aanblijven als minister hangt af van zijn partij en de regering. “Maar ik denk dat hij in een straat zit waar hij op den duur niet meer uitgeraakt. Wij, PVDA, willen dat hij ontslag neemt. Hij lijdt aan het Pinokkiosyndroom: hij gelooft zijn eigen leugens.”