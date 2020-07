Opnieuw twee minderjarige Nederlandse feestvierders opgepakt in Knokke

Knokke-Heist - In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn op het Alfred Verweeplein in Knokke opnieuw twee minderjarige Nederlanders opgepakt voor het verstoren van de openbare orde. “Maar zware vechtpartijen bleven uit”, zegt korpschef Steve Desmet.

Voor de vierde nacht op rij was de politie met man en macht aanwezig op het Alfred Verweeplein in Knokke. In de uitgangsbuurt troepen na het verplichte sluitingsuur telkens jongeren samen met de nodige overlast van dien. In de nacht van dinsdag op woensdag bleven zelfs honderden feestvierders, vooral Nederlanders, rondhangen en riep de lokale politie de steun is van de omliggende politiezones om het plein schoon te vegen.

Maar tot dergelijke taferelen kwam het vrijdagavond niet. “We waren opnieuw met een 40-tal agenten paraat”, zegt korpschef Steve Desmet. “Die waren heel zichtbaar aanwezig. Toen de café’s om 1 uur dicht gingen namen onze mensen nog een academisch kwartiertje in acht en vormden vervolgens een lange rij om de jongeren weg te begeleiden. Op enkele kleine opstootjes na verliep de uitstroom vlot. Tot zware vechtpartijen kwam het niet en we hopen dat deze positieve tendens zich voortzet.”

Toch werden opnieuw twee Nederlanders opgepakt voor het verstoren van de openbare orde. “Het gaat om minderjarigen uit de buurt van Amsterdam”, zegt Desmet. “Ze werden enkele uren aangehouden en hun ouders mogen zich aan een GAS-boete verwachten van maximum 175 euro. Al kan de gemachtigde ambtenaar in principe ook gemeenschapsdienst opleggen. Elders in de stad werden nog een zestal personen opgepakt, maar op een vrijdagavond is dat niet ongewoon.”

De politie is intussen nog altijd op zoek naar de jongeman die dinsdagavond tijdens de schermutselingen op het Alfred Verweeplein een agent tegen het hoofd schopte. “Alle tips blijven welkom”, besluit Steve Desmet. Deze nacht zal de politie opnieuw massaal aanwezig zijn om de uittocht van feestvierders in goede banen te leiden.