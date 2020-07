Californië gaat tot 8.000 gevangenen vrijlaten om verspreiding coronavirus te stoppen

Californië gaat tot 8.000 gevangenen vervroegd vrijlaten in een poging de verspreiding van COVID-19 in de gevangenissen te stoppen. Dat heeft gouverneur Gavin Newsom aangekondigd.

Sinds Newsom de noodtoestand in Californië heeft uitgeroepen, werden al meerdere duizenden gevangenen vrijgelaten. Dat aantal zou nog deze maand gevoelig worden verhoogd.

Al meer dan 2.300 gedetineerden hebben positief getest op COVID-19 in de staat. Vooral de California Institution for Men in Chino en de San Quentin State Prison in Marin County worden zwaar getroffen. Minstens 31 gedetineerden overleden al aan het virus.

Dertigplussers

Er rijst steeds meer kritiek dat Californië totnogtoe te weinig heeft gedaan om de ziekte in de gevangenissen in te dijken. Maandag moest de medische topambtenaar van het gevangenissysteem opstappen, na kritiek op overplaatsingen van gedetineerden die het probleem erger zouden hebben gemaakt.

De eersten die werden vrijgelaten waren gevangenen die nog minder dan 180 dagen uit te zitten hadden. Veroordeelden voor gewelddelicten werden uitgesloten. Nu wordt gekeken naar gedetineerden die nog minder dan een jaar te gaan hebben. Er wordt ook prioriteit gegeven aan dertigplussers.

De maatregel moet de druk op de staatsgevangenissen doen afnemen. Zowat 17.000 gedetineerden zitten in de risicogroep en afstand houden is niet altijd mogelijk.