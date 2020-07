Zlatan Ibrahimovic verschijnt samen met blondine halfnaakt in een reclamespot (en in Italië weten ze héél goed wie dat is)

Of Zlatan Ibrahimovic ook na dit seizoen voor Milan speelt, dat is één groot vraagteken. Maar tot dan profiteert de Zweedse spits van zijn tijd in Italië. Door opvallende reclamespots op te nemen, bijvoorbeeld.

Ibrahimovic is de laatste tijd weer in vorm. “Ik ben voorzitter, speler en trainer in één persoon! Het is alleen jammer dat ik uitsluitend word betaald als speler”, zei hij na de stuntzege tegen Juventus. “Als ik hier al vanaf het begin van het seizoen had gespeeld, dan hadden we de titel gewonnen.”

Een dag later loste La Gazzetta dello Sport enkel quotes van een interview met de Zweed van 38 jaar. “Ibra speelt om te winnen, anders blijft hij thuis. Ik ben hier puur uit passie, want ik speel zo goed als voor niets. En dan die coronacrisis… Misschien is dat een teken dat ik moet stoppen. We zullen wel zien. Hoe de club evolueert, onder andere. Als de situatie blijft zoals ze is, dan is het niet zo zeker dat jullie mij nog in Milaan gaan zien.”

Staat genoteerd. Maar voorlopig is Ibrahimovic dus nog koning in de Italiaanse modestad. En in die optiek lanceerde hij deze week een nieuwe fitnessapp: Buddyfit. Daarmee kan je workouts doen, samen met bekende koppen. Ibrahimovic stelde de app voor samen met Diletta Leotta. Voor ons een totale onbekende, maar een superster in Zuid-Europa.

Train like a God. Scarica (insta) @Buddyfit_it e inizia ad allenarti con i migliori personal trainer. Forse potrai arrivare al mio livello! #Buddyfit pic.twitter.com/Mvg3c9lsMm — Zlatan Ibrahimovic (@Ibra_official) July 9, 2020

Op de foto met CR7

De 28-jarige Italiaanse is presentatrice bij DAZN, dat het Italiaanse voetbal uitzendt. Zo stond ze nog aan de microfoon bij de clash tussen Milan en Juventus (4-2). Op Instagram heeft ze bijna 7 miljoen volgers, die ze entertaint met een heleboel foto’s. Waaronder eentje met Cristiano Ronaldo.