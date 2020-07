Valérien Ismaël moet opkrassen bij Oostenrijkse LASK

De Fransman Valérien Ismaël is niet langer coach van de Oostenrijkse eersteklasser LASK. Het team uit Linz besliste zaterdag de 44-jarige oud-verdediger van onder meer Werder Bremen en Bayern München te vervangen door Dominik Thalhammer, de coach van de Oostenrijkse nationale vrouwenploeg.

Ismaël volgde vorige zomer Oliver Glasner op. Met de Oostenrijkse vicekampioen botste Ismaël in de play-offronde voor de Champions League op Club Brugge. Daarna deed LASK het wel goed in de Europa League. De Oostenrijkers zijn nog actief in de achtste finales, al lijkt dat wel het eindstadium te worden. Manchester United won de heenwedstrijd immers met 0-5. De return volgt op 5 augustus.

In de Oostenrijkse competitie eindigde LASK als vierde, goed voor een ticket voor de derde voorronde van de Europa League. De club kreeg vier strafpunten omdat het half mei in volle coronatijd vier verboden groepstrainingen had georganiseerd, waarvoor Ismaël en het bestuur zich later excuseerden.