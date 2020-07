Beruchte vrijetrappenspecialist haalt verwoestend uit naar Neymar en stelt: “In Brazilië zijn er duizenden George Floyds”

Wie in het eerste decennium van deze eeuw veel voetbal keek, is bekend met de naam Juninho. De Braziliaan was een van de beste vrijetrappenspecialisten van zijn generatie (en aller tijden). Maar nu haalt hij vooral uit vanachter zijn bureau. Naar Neymar, bijvoorbeeld.

De nu 45-jarige Braziliaan is momenteel actief als sportief directeur van Olympique Lyon, de club waarvoor hij exact honderd keer scoorde en waarmee hij zeven Franse titels op rij won.

In een interview van 2,5 uur met The Guardian kreeg Juninho de kans om zijn licht te laten schijnen op tal van onderwerpen. Eentje daarvan was Neymar.

“In Brazilië worden we aangeleerd dat alles om geld draait, maar in Europa hebben ze een andere mentaliteit”, zei hij. “Mij werd geleerd om naar de club te gaan die mij het meest betaalde, dat is de Brazilian Way. Kijk naar Neymar. Hij ging alleen maar naar PSG voor het geld. Die club gaf hem alles wat hij wilde en nu wil hij vertrekken voordat zijn contract afloopt. Maar het is nu juist het ideale moment om iets terug te doen, om dankbaarheid te tonen. Dat is een wisselwerking. Neymar moet op het veld alles geven wat hij in zich heeft. Ik bedoel daarmee: totale toewijding, verantwoordelijkheid en leiderschap tonen. Het probleem is dat er in Brazilië een cultuur van hebzucht bestaat. De elite wil altijd maar meer geld. Dat is wat ons is aangeleerd.”

Op die manier zet Juninho de huidige superster van zijn land toch een beetje uit de wind. “Neymar doet wat hij geleerd heef”, klonk het. “Ik moet ook een verschil maken tussen Neymar de speler en Neymar de persoon. Als speler behoort hij tot de drie beste spelers van de wereld. Voor mij zit hij op hetzelfde niveau als Cristiano Ronaldo en Lionel Messi. Hij is snel, sterk, kan scoren en kan assists geven als een echte nummer 10. Maar als persoon heeft hij wel schuld, omdat hij zichzelf in de spiegel moet kijken en volwassen moet worden. Maar op dit moment doet hij gewoon wat het leven hem geleerd heeft om te doen.”

Bij PSG vonden ze het allemaal best amusant om te lezen. “Na de voorzitter van Lyon heeft nu ook Juninho het over ons en Neymar”, aldus sportieve baas Leonardo. “Ze kunnen beter over hun eigen ploeg spreken. Wij hebben het hier ook niet over de situatie bij Lyon.”

Juninho (rechts). Foto: Photo News

“Duizenden George Floyds”

Juninho had het verder ook over de toestand in Brazilië. Hij kreeg op een bepaald moment zelfs tranen in zijn ogen. Het land heeft de coronacrisis totaal niet onder controle met bijna 2 miljoen besmettingen en ruim 65.000 doden tot nu toe. Zelfs president Jair Bolsonaro raakte besmet.

“Ik voel heel veel droefheid”, aldus de Braziliaan. “Wanhoop. We doen alles verkeerd en gaan in tegen alles wat de rest van de wereld goed doet. Ik ben een Braziliaan, ik weet wat voor een arm land we zijn. Onze mensen hebben werk nodig, maar dit gaat over leven of dood. Als we een lockdown hadden gekend, zaten we nu aan het einde van de miserie, maar nee. Het is vreselijk.”

En dat alles komt bovenop het zware politiegeweld in zijn land. “Er zijn daar duizenden George Floyds”, stelde Juninho. “En duizenden die in stilte afzien terwijl we er niets van afweten. Het is onmenselijk als je zegt dat er geen George Floyds in Brazilië bestaan. Er zijn elke dag opnieuw schietincidenten. Holebi’s worden dan ook nog eens vervolgd, een van de dingen waarover ik het meest boos ben op de mensen die Bolsonaro steunen. Spijtig genoeg kan je een bepaald klimaat niet zomaar stoppen. Op een dag zal iedereen wel inzien wat voor iemand hij is.”