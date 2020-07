Loungebar in Zellik beschoten met een kalasjnikov

Asse - De loungebar Cigno aan de Brusselsesteenweg in Zellik (Asse) is in de nacht van donderdag op vrijdag beschoten met een vuurwapen type AK-47, beter bekend als een kalasjnikov. Niemand raakte gewond, op het ogenblik van de feiten was de bar gesloten. Dat meldt het parket van Halle-Vilvoorde.

“Het parket heeft het labo en een wapendeskundige ter plaatse gestuurd. Uit hun onderzoek blijkt dat er minstens negen kogels werden afgevuurd op de gevel en de voordeur van de loungebar. De dader of daders zijn spoorloos. Ook over hun motief bestaat er nog onduidelijkheid”, aldus parketwoordvoerder Gilles Blondeau. Het is overigens ook niet bekend om hoe laat die nacht de feiten zich hebben afgespeeld. De melding over de schietpartij liep vrijdagnamiddag om 14 uur pas binnen.