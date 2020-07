Vincent Kompany scoort tweede doelpunt sinds zijn comeback: Anderlecht wint twee keer van STVV

Anderlecht heeft geoefend tegen STVV. Het ging niet om één wedstrijd, maar om twee wedstrijden van 60 minuten. De eerste partij won paars-wit met 2-0 en Kompany scoorde. De tweede partij eindigde op 1-0

We boeken vooruitgang. Een livestream zat er nog niet in en journalisten toelaten ook niet, maar Anderlecht communiceerde nu toch zelf via twitter over zijn tweede oefenmatch. Een duel dat trouwens bijna in het water viel, want bij tegenstander Sint-Truiden had belofte Rein Van Helden positief getest op corona. Toch ging de wedstrijd door (lees hier waarom).

Anderlecht begon de eerste 60 minuten met een elftal dat al behoorlijk dicht bij een type-elftal aanleunt. Vooral op offensief vlak stonden zowat alle sterkhouders in de ploeg en alleen in de defensie waren er wat experimenten. Zo deed jonkie Anouar Ait El Hadj het blijkbaar goed als vleugelverdediger. Paars-wit kwam na ruim een half uur op voorsprong na een goeie actie van Doku en een Truiense own-goal. De Brusselaars waren baas en na wat druk scoorde Vincent Kompany zelf met de kop. Voor de speler-manager was het zijn tweede doelpunt sinds zijn comeback naar Anderlecht vorig jaar. Deze winter trof hij ook al eens raak tijdens een oefenwedstrijd in Spanje.

Foto: Photo News

Geen Vanden Borre

Ook in de tweede partij van een uur trok Anderlecht het laken naar zich toe. In de basisploeg stonden wat meer jongens met een vraagteken achter hun naam, maar ze lieten zich niet verrassen. Youngster Marco Kana - dit keer op het middenveld- nam de aanvoerdersband over en het was aanwinst Takidine die scoorde in de rebound na een kopbal van Dimata op de paal. Paars-wit springt nog erg voorzichtig om met Dimata’s knie, want hij viel maar een kwartiertje in. Ook Adzic en Gerkens kregen dit keer speelminuten als invaller. De enigen die vandaag niet op het toneel verschenen waren Amir Murillo (geblesseerd?), doelman Thomas Didillon en de contractloze Vanden Borre.

Nieuwe keeper Timon Wellenreuther hield STVV nog van de gelijkmaker. De Duitser maakt blijkbaar een goeie indruk op training en verscherpt de concurrentie voor Van Crombrugge. Vranjes hield zijn manieren en ook de overbodige Trebel (en Kayembe) mochten zich nog eens tonen. Bij Sint-Truiden pakte Konate in de slotminuut nog rood.

Eerste match

ANDERLECHT 2 - STVV 0

GOALS: 35’ owngoal 1-0, 56’ Kompany 2-0

ANDERLECHT: Van Crombrugge, El Hadj, Kompany, Delcroix, Sardella, Sambi Lokonga, Zulj, Vlap, Roofe, Doku, Amuzu

Tweede match

ANDERLECHT 1 - STVV 0

GOALS: 48’ Takidine 1-0

ANDERLECHT: Wellenreuther, Dewaele, Vranjes, Cobbaut, Kayembe, Kana, Trebel (46’ Gerkens), Verschaeren, Bakkali (46’ Adzic), Colassin (30’ Dimata), Takidine