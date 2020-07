Cabrio belandt op dak in voortuin in Rumst

Rumst - Een bestuurder van een cabrio verloor in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 1.30u de controle over het stuur op de Mechelsesteenweg in Rumst. De wagen ging over de kop en kwam uiteindelijk terecht in de voortuin van een woning.

Een man van 50 en een vrouw van 46 waren met hun cabrio op weg in de richting van Mechelen, toen de wagen een vluchtheuvel zou hebben geraakt. De chauffeur verloor de controle over het stuur. Het voertuig reed nog meters door de berm en kwam uiteindelijk op zijn dak in een voortuin terecht.

De twee inzittenden raakten lichtgewond. De brandweer kwam ter plaatse om de ravage op te ruimen. De politie voert een onderzoek naar de precieze omstandigheden.