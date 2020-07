Norwich City moet terug naar tweede klasse na vier ( ! ) doelpunten van West Ham-spits Antonio

Met Norwich City is de eerste degradant uit de Premier League bekend. De kampioen van vorig seizoen uit de Championship leed een 0-4 nederlaag tegen West Ham United en kan zich niet meer redden. Michail Antonio was de grote boeman voor de Canaries. De Engelse spits maakte immers alle doelpunten bij de bezoekers.

Norwich bengelt met 21 punten op de twintigste en laatste plaats en heeft, met nog drie wedstrijden te gaan, een onoverbrugbare achterstand van 13 punten op nummer zeventien Watford.

Watford deed zaterdagnamiddag tevens een goede zaak in de strijd om het behoud in de Premier League. The Hornets, met Christian Kabasele de hele wedstrijd op het veld, versloegen op speeldag 35 Newcastle United met 2-1.

Een slag van de Hamer(s)! @Michailantonio scoort 4?keer en stuurt Norwich terug naar de Championship...???? pic.twitter.com/nadW0S7Pk5 — Play Sports (@playsports) July 11, 2020

Newcastle kwam halfweg de eerste periode op voorsprong. Na een hoekschop tikte Dwight Gayle een kopbal van Fernandez voorbij de lijn. Zeven minuten na de pauze hingen de bordjes opnieuw gelijk. Aanvoerder Troy Deeney zette een strafschop om. Diezelfde Deeney benutte acht minuten voor affluiten ook een tweede penalty en schonk zijn team daarmee een gouden driepunter.

In het klassement heeft Watford nu 34 punten, evenveel als West Ham United. Dat zijn er zes meer dan Bournemouth, dat op de eerste degradatieplaats staat en zondagavond Leicester ontvangt.