Hoogzomer blijft uit: “Ook volgende tien dagen geen tropisch weer te bespeuren”

Voorlopig blijft onze zomer er nog even zo uitzien. Van een lange periode met staalblauwe luchten en tropische temperaturen is nog geen sprake Foto: Vandenameele

Vorig jaar zaten we nu al bijna aan onze tweede hittegolf. Maar de hoogzomer van 2020 blijft voorlopig uit. “Tropische temperaturen zie ik de volgende tien dagen alvast niet op mijn weerkaarten”, zegt Frank Deboosere. “Wat niet wegneemt dat die er nog kunnen komen.”

“Na de dip van vorige week met best wel wat regen, staan we nu opnieuw voor enkele mooiere dagen”, zegt Deboosere. “Zondag en maandag verlopen droog en misschien halen we die laatste dag wel 24 of zelfs 25 graden. Maar daarna is het hogedrukgebied dat ons dit mooie weer bezorgt opnieuw weg, komt er een storing aan en gaat het weer even kwakkelen. Dinsdag en woensdag duiken de temperaturen naar achttien graden. Met dank aan polaire zeelucht.”

“Eigenlijk kennen we nu typisch Belgisch zomerweer”, zegt ook Dehenauw. “Na de voorbije hete zomers zouden we nog vergeten dat ook dit kan. Zoals de weerkaarten er nu bijliggen en met het weer dat we de afgelopen weken kenden, zal de eerste helft van de zomer in de boeken verdwijnen als ‘normaal’.”

Of het nog echt heet wordt, kunnen beide weermannen niet zeggen. “Ik zie dat de temperaturen tegen volgend weekend wel gaan stijgen”, zegt Dehenauw. “Maar of het daarna nog eens tropisch wordt, is nu nog niet te zien.” “De volgende tien dagen kondigt zich momenteel geen hoogzomer aan”, zegt Deboosere. “Maar dat wil daarom niet zeggen dat we niet plots nog een hittegolf kunnen krijgen. Wat we nu meemaken, zegt niets over de rest van de zomer. Alles kan nog. En intussen is de natuur blij dat het wat geregend heeft én zorgen de frissere nachten ervoor dat mensen na sluiting van het café niet massaal buiten blijven rondhangen. Wat ook een goeie zaak is.”