Premier League-voetballer doet oproep in open brief: “Ik ben bang om uit de kast te komen”

Een anonieme profvoetballer uit de Premier League heeft in een open brief uitgelegd dat hij bang is om uit de kast te komen. De brief werd vrijgegeven door de Justin Fashanu Foundation, een organisatie die onder andere poogt om homoseksualiteit bespreekbaar te maken in het voetbal. “Ik voel me gevangen en heb het gevoel dat ik het alleen maar erger zal maken als ik de waarheid zeg”, luidt het.

De anonieme voetballer lichtte toe dat enkel wat vrienden en zijn familie weten dat hij homoseksueel is. In zijn team weet niemand dat. De Engelse voetbalbond heeft zijn steun voor de voetballer al uitgesproken, net als de Justin Fashanu Foundation. Die organisatie werd vorig jaar opgericht en is genoemd naar de gelijknamige voetballer Justin Fashanu, die de eerste Britse voetballer was die zich openlijk outte als homo. Fashanu pleegde in 1998 zelfmoord.

Vorige maand outte voormalig Premier League-voetballer Thomas Beattie (33) zich al als homoseksueel.

Als kind wilde ik alleen maar voetballer worden. Ik was niet geïnteresseerd in het goed doen op school. In plaats van huiswerk te maken, werd elke vrije minuut die ik had doorgebracht met een bal. Uiteindelijk heeft het zijn vruchten afgeworpen. Maar zelfs nu moet ik mezelf nog steeds knijpen als ik het veld op ren en elke week speel voor tienduizenden mensen.

Er is echter iets dat mij onderscheidt van de meeste andere spelers in de Premier League. Ik ben homo. Zelfs dat opschrijven in deze brief is een grote stap voor mij. Maar alleen mijn familieleden en een selecte groep vrienden zijn zich bewust van mijn seksualiteit. Ik heb geen zin om het met mijn team of mijn manager te delen. Dat is moeilijk. Ik breng het grootste deel van mijn leven door met deze jongens en als we het veld opgaan, zijn we een team.

Maar toch, iets in mij maakt het voor mij onmogelijk om open met hen te zijn over hoe ik me voel. Ik hoop van harte dat ik dat binnenkort zal kunnen. Ik weet sinds mijn 19de dat ik homo ben. Hoe voelt het om zo te moeten leven? Dagelijks kan het een absolute nachtmerrie zijn. En het beïnvloedt mijn mentale gezondheid steeds meer. Ik voel me gevangen en mijn angst is dat het onthullen van de waarheid over wat ik ben de zaken alleen maar erger zal maken.

Dus hoewel mijn hart me vaak vertelt dat ik het moet doen, zegt mijn hoofd altijd hetzelfde: “Waarom het allemaal riskeren?” Ik heb het geluk een heel goed loon te verdienen. Ik heb een mooie auto, een kledingkast vol designerkleding en kan het me veroorloven alles te kopen wat ik wil voor mijn familie en vrienden.

Maar een ding dat ik mis, is gezelschap. Ik ben op een leeftijd waar ik graag een relatie zou willen hebben. Maar vanwege het werk dat ik doe, moet het vertrouwen in het hebben van een langdurige partner extreem hoog zijn.

Dus op dit moment vermijd ik relaties helemaal. Ik hoop van harte dat ik binnenkort iemand zal ontmoeten die ik genoeg kan vertrouwen. De waarheid is dat ik denk dat voetbal nog niet klaar is voor een speler om uit de kast te komen. Het spel zou radicale veranderingen moeten doorvoeren om die stap te kunnen maken.

De Professional Footballers Association zegt bereid te zijn een speler te helpen om zich te outen. En ze hebben gezegd dat ze counseling en ondersteuning zullen bieden aan iedereen die het nodig heeft. Dit mist het punt. Als ik een hulpverlener nodig heb, kan ik wanneer ik maar wil een sessie met één boeken.

Wat het voetbal moet doen, is fans, spelers, managers, agenten, clubeigenaren opleiden - eigenlijk iedereen die bij het spel betrokken is. Als ik die stap zou maken, zou ik willen weten dat ik bij elke stap van mijn reis zou worden ondersteund. Op dit moment heb ik niet het gevoel dat ik dat zou zijn.

Ik wou dat ik mijn leven niet op zo’n manier hoefde te leven. Maar de realiteit is dat er nog steeds een enorme hoeveelheid vooroordelen bestaat in het voetbal. Ik heb talloze keren homofobe gezangen en opmerkingen gehoord van supporters die op niemand in het bijzonder zijn gericht.

Vreemd genoeg stoort het me niet echt tijdens de wedstrijden. Ik ben te gefocust op spelen. Het is wanneer ik terug in het vliegtuig of de bus stap en ik tijd heb om te denken, dat het me raakt. In de huidige stand van zaken is mijn plan om door te gaan met spelen zolang ik dat kan en dan naar buiten te komen als ik met pensioen ben.

Het was geweldig vorige maand om Thomas Beattie zijn hand te zien opsteken en toe te geven homo te zijn. Maar het feit dat hij tot zijn pensioen moest wachten, vertelt je alles wat je moet weten. Voetballers zijn nog te bang om tijdens hun actieve carrière de stap te maken.

Het afgelopen jaar heb ik steun gekregen van de Justin Fashanu Foundation, niet in het minst om het hoofd te bieden aan de tol die dit allemaal heeft voor mijn geestelijke gezondheid. Het is moeilijk in woorden uit te drukken hoeveel de Foundation me heeft geholpen. Het gaf me het gevoel gesteund en begrepen te worden en gaf me het vertrouwen om vooral opener en eerlijker tegen mezelf te zijn.

Zonder die ondersteuning weet ik echt niet waar ik nu zou zijn. Ik weet dat het zover kan komen dat ik het onmogelijk vind om in een ​​leugen te blijven leven. Als ik dat doe, is mijn plan om vroeg met pensioen te gaan en uit de kast te komen. Ik gooi misschien jaren van een lucratieve carrière weg.

Maar je kan geen prijs stellen op je gemoedsrust. En ik wil niet voor altijd zo leven.