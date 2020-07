KV Kortrijk kan ook derde oefenduel niet winnen, Cercle Brugge wint onder nieuwe coach Paul Clement

Nieuwe coach Paul Clement won bij Cercle Brugge dankzij een goal van de Congolees Mbenza met het kleinste verschil op Kortrijk, dat dus alweer niet kon winnen.

KV Kortrijk wilde de nieuwe grasmat testen en startte de tweede match in twee dagen in het stadion. Net als gisteren tegen Charleroi gebeurde dit weer achter gesloten deuren.

Yves Vanderhaeghe begon met zowat dezelfde ploeg die vrijdagmiddag het laatste halfuur tegen Charleroi volmaakte. Enkel D’Haene was er wel bij tegen zijn ex-ploeg Cercle, waar Stef Peeters vorige week werd verkocht aan Eupen en de Bosniër Hotic allicht de nieuwe draaischijf wordt. Bij KV Kortrijk viel Stojanovic vrijdag uit tegen Charleroi: hij speelde niet mee tegen Cercle en moet maandag onder de scanner, hij sukkelt met de hamstrings. Ook Hines-Ike is gekwetst.

Paul Clement coachte meteen heel intens bij Cercle: de lievelingsassistent van Ancelotti zal blij geweest zijn met wat hij zag, want Cercle was de betere ploeg. Hotic en de jonge spits Mbenza troffen de lat en Jakubech prijsde zich gelukkig dat de vrijschop van weer Hotic nipt over ging. Op aangeven van Gory bracht Mbenza Cercle op het halfuur toch verdiend op voorsprong, de tegenprikken van Mboyo leverden geen gelijkmaker op voor de kerels.

In de tweede helft moest Jakubech aanvankelijk tot twee keer toe de 0-2 voorkomen. De voorbereiding betekent echter vooral experimenteren en op het uur stonden dan ook twee bijna compleet andere ploegen op het veld. De thuisploeg nam de match in handen maar ook Dewaele zag zijn knal tegen zijn ex-ploeg op de lat stranden zodat Cercle voor het eerst kon winnen in deze voorbereiding.

Kortrijk kon in drie matchen (Standard, Charleroi en Cercle) nog niet winnen: de afwerking lijkt voorlopig toch een probleem en een extra spits lijkt welkom. Bij het afgeslankte Cercle wachten ze nog vol ongeduld op de versterking, maar zowel vorige week tegen Zulte Waregem als vandaag in Kortrijk lieten ze alvast geen onaardige indruk. Afwachten dus.

Doelpunten: 31’ Mbenza 0-1

KV Kortrijk: Jakubech, Vandevoorde, Golubovic, Rougeaux, Maus, D’Haene, Ajagun, Jonckheere, Ocansey, Gueye, Mboyo (59’ Moffi)

KV Kortrijk na 60 minuten: Jakubech, Ritiere, Dewaele, Verkerken, D’Haene, Makarenko, Van Der Bruggen, Lepoint, Van Den Bossche, Bendianishvilli, Moffi

Cercle Brugge: Warleson (63’ Goblet), Vanhoutte (63’ Koshi), Ueda (79’ Cassaert), Taravel (63’ Raux-Yao), Decostere, Deuro (46’ Omolo), Hoggas (79’ Dekuyper) , Hotic, Gory (53’ Somers), Mbenza (84’ Sampers), Velkovski (63’ Corryn)