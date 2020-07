Bart De Wever (N-VA) maakt van abortuswet breekpunt voor vorming federale regering: “Dat zal niet lukken”

N-VA kant zich, net als CD&V, tegen de versoepeling van de abortuswet en maakt er een breekpunt van. Kort gesteld: de partijen die voor een versoepeling gaan stemmen, moeten niet op N-VA rekenen voor de vorming van een federale regering. Op die manier torpedeert De Wever de Arizona-coalitie. Dat meldt VRT NWS.

De zoveelste episode in de soap of soep die de vorming van een federale regering is geworden. Nadat CD&V zich kantte tegen een versoepeling van de abortuswet is dat voor N-VA nu ook een breekpunt. “Ik kan u zeggen dat als partijen op de groene knop drukken voor een wet die ik echt schandelijk vind, dat het dan erg moeilijk is om met diezelfde partijen de volgende dag te doen alsof er niks is gebeurd”, zegt N-VA-voorzitter Bart De Wever bij VRT. “Dat is eigenlijk onmogelijk, dat zal niet lukken. Als die partijen elkaar zo geweldig vinden dat ze op die basis een regering kunnen vormen met socialisten, communisten en groenen, dan moeten ze dat maar doen.” Zo’n regering zou volgens De “nul komma nul draagvlak” hebben in Vlaanderen.

Van 12 naar 18 weken

Hiermee sluit De Wever zich aan bij CD&V die eerder al gekant waren tegen een versoepeling van de abortuswet. Indien die versoepeling er komt, zou abortus mogelijk zijn tot 18 weken zwangerschap. Nu is dat 12 weken. Ook zou de bedenktijd van 6 naar 2 dagen verkort worden. Daarnaast zou abortus volledig uit de strafwet gehaald worden.

Met dit standpunt staat de vorming van een federale regering met Open VLD, MR, SP.A, CD&V, CDH en N-VA op losse schroeven. Sterker nog: op die manier torpedeert De Wever de Arizona-coalitie.

Stemming mogelijk volgende week al

Door nog eens een advies aan de Raad van State te vragen, wist Open VLD wat tijd te kopen. Maar het was al de derde keer dat de Raad zich over het dossier moest buigen, dus lang beraad hebben ze niet nodig gehad. “Valt binnen de beoordelingsmarge van de wetgever”, luidde het.

De meeste partijen gaan er dan ook van uit dat de plenaire vergadering er donderdag al over gaat stemmen. Het arsenaal aan vertragingsmanoeuvres is zo langzamerhand uitgeput.