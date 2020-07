Kampioen Liverpool laat voor het eerst punten liggen in eigen huis en grijpt voorlopig naast evenaring Premier League-record

Liverpool is al even zeker van de Engelse landstitel, maar The Reds zijn ook in de slotfase van de Premier League nog op recordjacht. Liverpool miste zaterdag echter een eerste kans om het record van meeste aantal thuiszeges in één seizoen te evenaren: het verloor voor het eerst in deze jaargang in eigen huis punten na een 1-1 gelijkspel tegen Burnley.

Liverpool kwam na iets meer dan een halfuur spelen op voorsprong dankzij een doelpunt van Andy Robertson. Halverwege de tweede helft kwam Burnley echter weer langszij dankzij Jay Rodriguez. Johann Gudmundsson slaagde er zelfs nog bijna in om Burnley de zege te bezorgen: hij trof in de slotfase de deklat. Mohamed Salah kreeg op zijn beurt ook nog een goede kans om de 2-1 op het bord te zetten, maar zijn poging werd gered door doelman Pope. Het bleef uiteindelijk 1-1.

Voor Liverpool kwam er dus geen 18de thuiszege dit seizoen, waardoor ze het huidige record van Chelsea, Manchester United en Manchester City voorlopig niet evenaren. Elk van die teams slaagde er als eens in om 18 thuiswedstrijden te winnen in hetzelfde seizoen. Liverpool loopt ook de kans mis om als eerste ploeg ooit al zijn thuiswedstrijden in één Premier League-seizoen te winnen. Voor The Reds komt er ook een einde aan een reeks van 24 opeenvolgende thuiszeges.

Liverpool leidt het klassement met 93 punten. Burnley staat negende met 50 punten en doet nog volop mee in de strijd om de Europese tickets: het staat op nauwelijks 2 punten van kwalificatie voor de Europa League.