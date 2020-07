Jess Thorup strooit met lof naar ‘Speler van het Jaar’ Jonathan David: “Hij heeft alles om grote speler in het wereldvoetbal te worden”

Jonathan David is voor de eerste keer verkozen tot Speler van het Jaar bij AA Gent. De 20-jarige Canadees eindigde het jaar als gedeeld topscorer in de Jupiler Pro League met 18 doelpunten (evenveel als Dieumerci Mbokani, nvdr.) en dat bleek ruim voldoende voor zijn verkiezing: Elisha Owusu en Vadis Odjidja werden op grote afstand tweede en derde in de rangschikking. Zijn coach Jess Thorup haalt alvast de superlatieven boven.

Over alle competities heen kwam David in het voorbije seizoen tot 23 goals en 10 assists in 40 wedstrijden. Hij werd met 2.581 punten verkozen tot Speler van het Jaar bij de Buffalo's: daarmee haalde hij meer dan het dubbele van de punten van runner-up Owusu, die 1.041 punten vergaarde.

AA Gent-coach Jess Thorup sprak dan ook met veel lof over zijn jonge spits. “Hij brengt alles wat hij nodig heeft om een ??grote speler in het wereldvoetbal te worden”, vertelde Thorup bij Transfermarkt.de. “En ik bedoel niet alleen zijn atletische kwaliteiten, maar ook zijn menselijke kwaliteiten. Sommige spelers zouden zich na zo’n uitstekend seizoen gaan zweven, maar David blijft op de grond. Hij zou nu arrogant kunnen overkomen en zeggen ‘ik ben de koning van Gent’, maar in plaats daarvan pusht hij zijn teamgenoten in elke wedstrijd. Voor hem ligt de focus niet op zijn persoonlijk succes, maar op dat van het team. Een dergelijke houding hebben op zijn twintigste verdient mijn volledige respect.”