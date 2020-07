De tandarts die destijds Cecil de leeuw doodde, is opnieuw gaan jagen in Mongolië

De Amerikaanse tandarts Walter Palmer (60) die intussen vijf jaar geleden Cecil de leeuw doodde in Zimbabwe jaagt opnieuw. Deze keer schoot hij in Mongolië een wild schaap neer, aldus The Mirror.

De trofeeënjager trok naar Mongolië om er een Argali-schaap neer te schieten. Het zou om een oude ram gaan. Argali-schapen zijn op een haar na bedreigd. The Mirror kon achterhalen dat het om de beruchte tandarts ging op basis van een foto die Brent Sinclair, een vriend van Palmer, postte op Facebook. Hij schoot het dier neer met een kruisboog.

LEES OOK. Waarom de trofeeënjacht ook in 2020 blijft bestaan

Foto: ISOPIX

Cecil de leeuw

Cecil de leeuw was de grootste leeuw in het Hwange National Park, in het westen van Zimbabwe. Het dertien jaar oude dier was ook een van de bekendste inwoners van het park en was een nationale trots voor Zimbabwe. Maar in de zomer van 2015 werd het dier doodgeschoten door een tandarts uit de VS tijdens een jachtpartij. De tandarts, Walter Palmer, schoot de leeuw dood als jachttrofee. Dat deed hij met een kruisboog, daarna werd het dier afgemaakt met een kogel. Cecil werd daarop gevild, en zijn kop werd van het lichaam gescheiden om mee te kunnen nemen als trofee. Palmer had naar verluidt zo’n 50.000 dollar neergeteld voor de jachtexpeditie.

LEES MEER. Tweeloop, camouflagepak én 1.600 euro voor een giraf: op safari op de grootste jachtbeurs van Europa