Juventus kijkt opnieuw lachend toe: achtervolger Lazio slikt in extremis derde nederlaag op rij

Lazio Roma heeft na twee opeenvolgende nederlagen tegen AC Milan en Lecce nu ook verloren van subtopper Sassuolo. Lazio kwam op voorsprong, maar verloor alsnog met 1-2 na een late tegentreffer. Jordan Lukaku begon aan de partij bij de thuisploeg, maar werd bij de rust gewisseld.

Lazio kwam al in de openingsfase goed weg. Giacomo Raspadori opende de score voor Sassuolo, maar zag zijn doelpunt na tussenkomst van de VAR afgekeurd worden voor buitenspel. Een meevaller dus voor Lazio, dat iets na het halfuur dan maar zelf de score opende: Luis Alberto zorgde voor de 1-0, wat meteen ook de ruststand was.

Jordan Lukaku was in de basis begonnen, maar bleef na de rust in de kleedkamer achter. Raspadori scoorde vroeg in de tweede helft opnieuw, deze keer telde het doelpunt wel: 1-1. Beide teams kregen nadien nog wat kansen op een voorsprong. In de slotfase bleven grote kansen uit, tot minuut 91: Francesco Caputo knikte met het hoofd de beslissende treffer tegen de netten. 1-2 was de eindstand.

Lazio blijft door de derde opeenvolgende nederlaag opnieuw op 68 punten steken. Leider Juventus heeft er 75 en speelt later vanavond nog tegen Atalanta, de nummer drie. Atalanta heeft 66 punten en springt bij winst dus zelfs over Lazio naar de tweede plek.