Chelsea lijdt pijnlijke nederlaag en moet vrezen voor Champions League-ticket

Chelsea heeft in de strijd om een plaatsje in de Champions League geen goede zaak gedaan op speeldag 35 van de Premier League. The Blues gingen met 3-0 onderuit bij Sheffield United en dreigen zo hun derde plaats kwijt te raken. Leicester City en Manchester City kunnen bij winst allebei over Chelsea wippen in de stand.

Voor Chelsea leek het na iets meer dan een halfuur spelen al een zeer moeilijke taak te worden om iets mee te nemen uit Bramall Lane. David McGoldrick en Oliver McBurnie hadden de twee grootste kansen van de wedstrijd immers feilloos afgewerkt voor thuisploeg Sheffield, dat met een mooie voorsprong de kleedkamer in kon (2-0). Chelsea was behalve een heel goede kans voor James net voor de pauze niet echt in het stuk voorgekomen.

Na 4?2? doelpogingen en 1?6?1?5? minuten heeft McGoldrick z'n eerste Premier League-goal beet! ???? pic.twitter.com/WUDMATODIB — Play Sports (@playsports) July 11, 2020

In de tweede helft kon Chelsea ook nauwelijks een vuist maken, tot Abraham met nog iets meer dan een kwartier te gaan een huizenhoge kans nipt naast mikte. Sheffield strooide meteen nog wat zout in de wonde: McGoldrick maakte er met zijn tweede van de avond 3-0 van. Mousset miste in het slot nog een goede kans op de 4-0, die vierde treffer kwam er uiteindelijk niet meer.

Waterkansje op Champions League

In de stand doet Sheffield een zeer goede zaak, want het wipt voorlopig over Wolverhampton naar plek zes en nadert zelfs tot op 6 punten van Chelsea. Met nog 3 speeldagen te gaan heeft de Premier League-promovendus dus nog een waterkansje op het halen van de Champions League.

Voor Chelsea ziet het er intussen benard uit: The Blues blijven voorlopig weliswaar 3de met 60 punten, maar achtervolgers Leicester City (59 punten) en Manchester United (58 punten) kunnen hen de komende dagen uit de top vier duwen als ze hun respectievelijke wedstrijden tegen Bournemouth en Southampton winnen. Een plaats in de top vier geeft recht op rechtstreekse kwalificatie voor de Champions League, de nummers vijf en zes gaan naar de Europa League.