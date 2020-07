Elon Musk rijker dan Warren Buffet

Haasje-over in de Bloomberg Billionaires Index: Tesla-CEO Elon Musk is nu rijker dan investeerder Warren Buffet. Hij wordt zo de zevende rijkste persoon op aarde, aldus de index.

Afgelopen vrijdag kreeg het fortuin van Musk een stevige boost nadat het aandeel van Tesla ruim 10% steeg. Omdat Musk 20,8% van alle Tesla-aandelen bezit, werd hij zo in één klap 5,3 miljard dollar rijker. Zijn totale vermogen wordt nu op 61 miljard euro geschat. Buffet zag zijn fortuin krimpen. Hij doneerde afgelopen week om en bij 2,5 miljard in aandelen aan het goede doel.

De eerste plaats is nog steeds voorzien voor Amazon-topman Jeff Bezos met 167 miljard dollar. Zilver is voor Bill Gates (102 miljard) en de derde plaats is voor Facebook-CEO Mark Zuckerberg (82 miljard euro).