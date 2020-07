Genekt door bloedvlek op jeans: Leuvense gerecht sleept achternicht gruwelijk vermoord koppel na DNA-doorbraak alsnog voor assisen

Tienen -

Heeft Alinda V. (47) op haar achttiende in Tienen haar familieleden Jules Bogaerts (81) en Jeanne Jacobs (78) gedood? Jarenlang bleef de onbesproken vrouw uit Schoten compleet onder de radar. Tot nieuw DNA-onderzoek haar onlangs linkte aan de dubbele moord. Hoewel ze staalhard ontkent, zal een Leuvense volksjury, 29 jaar na de feiten, over haar lot oordelen. “Ze riskeert levenslang, maar is onschuldig”, zegt haar advocaat.