Lionel Messi scoort niet voor Barcelona, maar zet opnieuw straf record neer

Barcelona heeft zijn titeldromen zaterdag levend gehouden. De Catalanen wonnen met 0-1 op het veld van middenmoter Real Valladolid. Arturo Vidal scoorde na een kwartier spelen het enige doelpunt op aangeven van Lionel Messi. De Argentijn zette daarmee weer een unieke prestatie neer: hij is de eerste speler ooit die erin slaagt om in één La Liga-seizoen meer dan 20 doelpunten te scoren én meer dan 20 assists te geven.

LEES OOK.Pijnlijk: Antoine Griezmann na onbegrijpelijke misser bij Barcelona gewisseld aan de rust

Kort na de vroege openingstreffer van Vidal had Barcelona altijd op 0-2 moeten komen, maar Antoine Griezmann liet een huizenhoge kans onbenut. Ook Puig kreeg in de eerste helft nog een goede kans, maar ook hij vond het doel niet.

Vidal scoort, op aangeven van Messi. Video: Eleven Sports

In de tweede helft voerde Valladolid beetje bij beetje de druk op. Barcelona kon op zijn beurt geen grote kansen creëren in de slotfase. Valladolid probeerde wel uit alle macht en kwam in de extra tijd nog héél dichtbij via Ramirez, maar de gelijkmaker viel niet. Het bleef dus 0-1.

In de stand komt Barcelona nu op 79 punten, één minder dan leider Real Madrid. Real speelt maandagavond wel nog op het veld van Granada: een verraderlijke verplaatsing, want die club is nog volop in strijd om een Europees ticket. Nadien worden er nog 2 speeldagen afgewerkt in La Liga: De Koninklijke kan voorlopig dus nog geen kampioen worden.