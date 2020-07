Attente buurman voorkomt ergere brand in Vorst

Brussel / Vorst - Een attente buurman heeft zaterdag omstreeks 15 uur in de Fléronlaan in de Brusselse gemeente Vorst een ergere brand voorkomen. De man schoot te hulp bij de evacuatie van zijn twee buren en had de juiste reflex in huis om de deur van de plaats waar de brand zich bevond toe te doen. Er raakte niemand gewond.

De brand brak uit in de keuken van een appartement in een sociale woning van drie verdiepingen. Bij de evacuatie van de bewoners handelde de attente buurman snel en correct. “De buurman heeft de goede reflex gehad om de deur van de keuken, waar het vuur zich bevond, toe te doen en dat heeft de brand vertraagd en de schade beperkt. Het is aan te raden om de deur van de plaats waar het brandt toe te doen, zonder jezelf in gevaar te brengen”, benadrukt Walter Derieuw, woordvoerder van de Brusselse brandweer.

De twee inwoners en de buurman zijn door de verplegers van de MUG ter plaatse verzorgd. De buurman heeft wat zuurstof toegediend gekregen, want die had best wat rook ingeademd. De nutsvoorzieningen zijn afgesloten, maar de echte brandschade blijft beperkt tot de keuken. Verder is er wat rookschade. De oorzaak was accidenteel.