Na de pandemie de rattenplaag: terrassen in New York krijgen af te rekenen met zeer ongewenste gasten

Nu de coronapandemie ietwat onder controle is in New York en de terrassen van restaurants opnieuw open mogen, krijgen restauranthouders af te rekenen met een rattenplaag. “Plots liep er een babyrat over de voet van een klant, je kan wel inbeelden wat haar reactie was.”

Ratten zijn geen nieuwe pest in New York, maar door de lockdown zijn ze hongerig en bijdehand. Omdat restaurants en andere eettenten gesloten waren, bleven ook hun vuilnisbakken leeg. Laatstgenoemde is een belangrijke bron van voeding voor het ongedierte.

Sinds 22 juni mogen restaurants opnieuw gasten ontvangen, zij het buiten. Parkeerplaatsen werden omgetoverd tot impromptu terrassen, maar gasten krijgen er met de regelmaat van de klok ongewenst bezoek van ratten. Omdat de dieren zo hongerig en hongerig zijn, kennen ze nog minder schroom dan normaal. Zodanig zelfs dat ze tussen de tafels doorlopen, hopeloos op zoek naar etensresten. Dit uiteraard tot groot ongenoegen van de gasten.

“Plots liep er een babyrat over de schoen van een gast”, zegt Giacomo Romano, eigenaar van een Italiaans restaurant in de buurt Soho, aan NBC. “Je kan je wel inbeelden wat haar reactie was.” Samen met enkele collega’s roept Romano de stad op om het rattenprobleem aan te pakken.