Zo heerlijk dat zelfs Gianluigi Buffon onder de indruk is: Paulo Dybala toont fraai staaltje techniek

Juventus moest zaterdagavond op zijn best zijn voor de confrontatie met Atalanta, de nummer drie in de Serie A. Paulo Dybala zette in de eerste helft alvast zijn beste beentje voor met een heerlijke controle. Die controle ging ook niet onopgemerkt voorbij op de bank van Juventus, waar de legendarische doelman Gianluigi Buffon duidelijk onder de indruk was van de kunsten van de Argentijn.