Manchester City wint ruim, maar Kevin De Bruyne komt geen stap dichter bij illuster record

Manchester City heeft zich zaterdag verzekerd van de tweede plaats in de Premier League met een ruime zege bij Brighton and Hove Albion. De Citizens gingen met forfaitcijfers winnen in het Amex Stadium: het werd 0-5. Kevin De Bruyne speelde iets meer dan een uur mee bij de bezoekers, maar hij kwam geen stap dichter bij het assistrecord van Thierry Henry. Bij de thuisploeg speelde Leandro Trossard 70 minuten mee.

Kevin De Bruyne verzamelde dit seizoen al 18 assists in de Premier League en staat zo op amper 2 assists van een evenaring van het oude record van Thierry Henry, die in het seizoen 2002/2003 in totaal 20 assists gaf bij Arsenal. De Bruyne begon in de basis en zag hoe teamgenoten Raheem Sterling (2x), Gabriel Jesus en Bernardo Silva na een uur spelen al voor vier doelpunten zorgden. De Bruyne deelde zelf echter geen assist uit en werd even na de vierde treffer naar de kant gehaald.

(Lees verder onder de tweets)

Raheem Sterling scoorde in het laatste halfuur nog één keer en vervolledigde daarmee zijn hattrick: 0-5 was de duidelijke eindstand.

Zijn hattrick-bal was hij wel bijna kwijt! ?? pic.twitter.com/ZulKGxIMzV — Play Sports (@playsports) July 11, 2020

Manchester City is daarmee zeker van de tweede plek in de Premier League. Ondanks de zware nederlaag is het Brighton van Leandro Trossard inmiddels zo goed als zeker van het behoud.