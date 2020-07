Dankzij twee strafschopdoelpunten van Ronaldo ontsnapt Juventus aan cruciale nederlaag

Juventus is in de topper tegen Atalanta door het oog van de naald gekropen. De competitieleider kwam in eigen huis tot tweemaal toe op achterstand, maar dankzij Cristiano Ronaldo pakte Juventus toch nog een puntje tegen de nummer drie. Het werd 2-2. Timothy Castagne speelde bij de bezoekers de volledige wedstrijd.

Door de derde opeenvolgende nederlaag van Lazio eerder op de avond rook Juventus een unieke kans om de Serie A in een (zo goed als) beslissende plooi te leggen. Met Atalanta trof het immers de nummer drie van de competitie. Als Atalanta won, wipte het over Lazio naar de tweede plek en kwam het tot op zes punten van leider Juventus. Als Juventus won, breidde het de voorsprong naar de eerste achtervolger uit naar 9 punten. En dat met nog maar zes speeldagen te gaan na dit weekend: er stond dus veel op het spel.

Met negen zeges in de negen vorige Serie A-wedstrijden kon Atalanta alvast met vertrouwen naar Turijn afzakken. Bij Juventus was het vertrouwen dan weer misschien wat zoek na de nederlaag bij AC Milan op de vorige speeldag. Bij de eerste echt grote kans was het ook meteen raak: na een dik kwartier spelen verstuurde Gomez een geweldige pass, Zapata werkte feilloos af: de 0-1 stond op het bord.

Juventus werd door de openingsgoal bruusk wakkergeschud, maar kon in de eerste helft geen echte vuist meer maken. Vroeg in de tweede helft kreeg de landskampioen echter een helpende hand van Atalanta-verdediger Marten de Roon - letterlijk: de verdediger raakte de bal met de arm in het strafschopgebied. Cristiano Ronaldo nam het cadeau dankbaar aan en scoorde zijn tiende penalty van het seizoen: 1-1.

Atalanta liet zich niet uit zijn lood slaan na de gelijkmaker. Halverwege de tweede helft bracht coach Gasperini een oude bekende het veld op: Ruslan Malinovskyi, ex-Genk, mocht nog iets meer dan twintig minuten meedoen. De Oekraïener dreigde al snel met een van zijn zo gekende afstandsschoten, maar miste. In de slotfase was het bij zijn tweede poging wel raak: 1-2.

Atalanta leek zo een gouden zaak te doen en zichzelf zelfs in de titelstrijd te boksen, maar het mocht niet zijn voor de ploeg uit Bergamo. Een tweede handsbal, deze keer van Muriel, deed Atalanta de das om: Ronaldo scoorde zijn tweede penalty van de avond (en elfde van het seizoen) in de 90ste minuut. Het werd dus 2-2.

Voor Atalanta is het een bittere pil om te slikken, want het ziet zijn geringe kansen op de landstitel serieus slinken. Juventus leidt nu met 76 punten, Lazio (68 punten) en Atalanta (67 punten) lijken met nog zes wedstrijden te gaan zo goed als uitgeteld.