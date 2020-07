Yannick Carrasco helpt Atlético Madrid met assist aan zege in chaotische wedstrijd

Atlético Madrid heeft niet zonder moeite gewonnen van Real Betis. De Madrilenen zagen in de eerste helft twee doelpunten afgekeurd worden en moesten meer dan een halfuur met z’n tienen verder na een rode kaart, maar met nog een kwartier te gaan zorgde Diego Costa - op aangeven van Rode Duivel Yannick Carrasco - toch nog voor een zege. Het werd 1-0.

Atlético begon prima aan de wedstrijd en had al vroeg op voorsprong kunnen komen via Llorente, die nipt miste. Halverwege de eerste helft kwam de 1-0 er toch via Angel Correa, maar de openingstreffer werd na tussenkomst van de VAR afgekeurd wegens een handsbal in de opbouw naar de goal.

Een klein kwartier later scoorde Atlético opnieuw. Dit keer was het Alvaro Morata die de netten vond, maar opnieuw ging het Madrileense feest niet door: de VAR kwam weer tussen en oordeelde dat er buitenspel was geweest.

Beide teams gingen zonder goals rusten. Vroeg in de tweede helft leek de opdracht voor Atlético nog wat lastiger te worden toen Hermoso rood kreeg voor een stevige tackle van achteren.

Atlético moest dus nog meer dan een halfuur met een man minder verder, maar er werd uiteindelijk toch nog gewonnen. En daar speelde Rode Duivel Yannick Carrasco een belangrijke rol in: met nog een kwartier te gaan nam hij een vrije trap en bediende hij Diego Costa, die met de schouder de 1-0 binnen tikte. Derde keer, goede keer: ditmaal bleef de openingstreffer wél op het scorebord staan. Er vielen nadien geen goals meer.

GOOOAL?Diego Costa scoort met de schouder op een vrije trap van Carrasco! ????



In de stand is Atlético nu derde met 66 punten. Het zet zo Sevilla onder druk: die club speelt zondag nog tegen Mallorca en moet winnen om weer op gelijke hoogte van Atlético te komen. Betis blijft dertiende met 41 punten.