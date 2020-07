President Trump draagt voor het eerst masker in het openbaar

De Amerikaanse president Donald Trump heeft zaterdag voor het eerst een masker gedragen in het openbaar, tijdens een bezoek aan gekwetste soldaten in een militair hospitaal.

Trump weigerde altijd een masker te dragen of de Amerikanen te vragen dat te doen. Hij noemde het een persoonlijke keuze, hoewel hij een tijdje geleden wel zei dat hij een zou dragen als hij in een situatie terechtkomt waarbij hij geen afstand kan houden van mensen.

“Ik denk dat als je in een ziekenhuis bent, vooral in een setting waar je praat met veel soldaten, waarvan sommigen net van de operatietafel komen, het een goede zaak is om een masker te dragen”, verklaarde Trump voor zijn vertrek aan de journalisten aan het Witte Huis.

Eens aangekomen in het ziekenhuis liep Trump zich gewillig fotograferen door de verzamelde media, met zijn masker met daarop het presidentiële logo in het goud.

De gezondheidsexperts in Amerika roepen op om maskers te dragen om het coronavirus in te perken. De laatste weken stond Trump onder druk om het goede voorbeeld te geven, omdat de nieuwe besmettingen de pan uit rijzen in Amerika. Vrijdag brak het land opnieuw zijn eigen dagrecord wat het aantal nieuwe besmettingen betreft, met meer dan 66.600 nieuwe infecties.