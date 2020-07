Jean-Marie Dedecker: “Sophie Wilmès is een takkewijf”

Middelkerke - “De virologen hebben de macht overgenomen en de politici doen het in hun broek van de schrik.” Jean-Marie Dedecker windt er in ‘De Zondag’ geen doekjes om. “Ik begrijp de aanbidding van de virologen niet. We zijn wel wereldkampioen in het aantal doden hé.”

De burgemeester van Middelkerke is niet mals voor het beleid dat ons land na de coronacrisis opnieuw op de rails moet krijgen. “Het beleid is wispelturig en dwaas”, zegt Dedecker in een interview in ‘De Zondag’. Dansen op een trouwfeest mag niet maar met 400 mensen in een vliegtuig mag wel. Het zijn gewoon absurde regels.”

Volgens Dedecker hadden de burgemeesters meer volmachten moeten krijgen in de strijd tegen het virus. “Het hele debacle rond de mondmaskers is daar het beste voorbeeld van. Ze zouden de schuldigen in de cel moeten steken.” Een van die schuldigen is volgens de West-Vlaamse burgemeester premier Sophie Wilmès (MR). “Dat takkewijf toont alleen maar minachting voor de Vlamingen.” Ook minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) ontspringt de dans niet. “Zij en viroloog Marc Van Ranst moeten ontslag nemen wegens schuldig verzuim en het misleiden van de bevolking over de mondmaskers. Dat zijn heel duidelijke fouten.”

Ook over de federale regeringsvorming heeft Dedecker een duidelijke mening: er moeten nieuwe verkiezingen komen. “Op 8 november zodat we op koningsdag (15 november nvdr.) de Vlaamse onafhankelijkheid kunnen uitspreken. Als je wil overleven, moeten we ons eigen sociaaleconomisch beleid kunnen bepalen en dat gaat niet binnen de context van ‘België’.”