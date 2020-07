Inter kan maandag tegen Torino twee punten goedmaken op leider Juventus, drie punten goedmaken op nummer twee Lazio en opnieuw over Atalanta naar de derde plek in de Serie A springen. Romelu Lukaku zal ongetwijfeld gemotiveerd zijn om minstens zijn 21ste doelpunt van het seizoen te scoren. Maar in Italië liet de Rode Duivel ook zien dat hij meer is dan een doelpuntenmaker. Soms voelt hij zich zelfs een klein beetje Kevin De Bruyne, als het moet.