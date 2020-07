Doelman in Portugese eerste klasse wordt tijdens wedstrijd (!) in quarantaine geplaatst: “Maatregelen niet gerespecteerd”

De Portugese reservedoelman van Belenenses André Moreira (24) moest zaterdag tijdens de rust van de wedstrijd tegen Moreirense in de Primeira Liga het stadion verlaten om in quarantaine te gaan. Dat heeft de Portugese liga bekendgemaakt.

“Bij de rust werd de speler gevraagd het terrein te verlaten op basis van een beslissing van de nationale gezondheidsinstantie en de arts Graça Freitas, die aangaf dat de maatregelen van social distancing en een quarantaine van twee weken niet gerespecteerd werden”, zo klinkt het in een persbericht.

Moreira miste op 5 juli de vorige wedstrijd tegen FC Porto, nadat de derde doelman van Belenenses, Joao Monteiro, positief had getest op het coronavirus. Volgens de Portugese pers deelden Monteiro en Moreira een kamer, Moreira had dus nauwelijks een week geleden nog contact met de besmette Monteiro. Op 8, 9 en 10 juli legde Moreira telkens een negatieve test af, waarna hij groen licht kreeg van de profliga en Belenenses om in de selectie voor de match van zaterdag opgenomen te worden. Uiteindelijk werden ze teruggefloten, zij het pas tijdens de wedstrijd.